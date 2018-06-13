У ТКГ назвали умови розведення сил та засобів на Донбасі

Замість виконання умов бойовики продовжують обстріли та мінують територію, де має відбутись розведення сил

Для розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської потрібне дотримання тиші з боку ОРЛО протягом семи днів. Про це заявила українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську у середу, 13 червня, повідомила у Facebook прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської може відбутися за умови дотримання з боку ОРЛО семиденного періоду тиші. Натомість ми з тривогою спостерігаємо за військовою активністю в рамках ділянок, де розведення мало відбутися раніше - район Золотого і Петрівського", - зазначила Оліфер.

Так, у районі Золотого незаконні збройні формування ОРДЛО проводять мінування, встановили зенітну установку.

А в районі Петрівського обладнано укріплені кулемети та мінометні позиції, звідси Збройні сили України були обстріляні зі стрілецької зброї та гранатометів.

Виконання безпекового блоку питань Мінських угод - беззаперечний шлях для встановлення повноцінного та всеосяжного... Опубліковано Даркою Оліфер 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ по Україні Мартін Сайдик, у Мінську наступний раунд переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України відбудеться 27 червня 2018 року.