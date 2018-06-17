Бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї, порушивши умови розведення військ

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики зірвали відведення військ у Станиці Луганській в ніч на неділю, 17 червня. Про це у ходу брифінгу повідомив представник прес-центру ООС Микола Бондарчук.

"Російсько-окупаційні війська чергового разу зірвали відведення військ в районі населеного пункту Станиця Луганська, о 22-й годині відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Об'єднані сили дотримуються взятих зобов’язань щодо забезпечення рішень Тристоронньої контактної групи", - сказав Бондарчук.

Він зазначив, що бойовики зі складу російсько-окупаційних військ двічі упродовж темної пори доби відкривали прицільний вогонь із великокаліберних кулеметів та гранатометів по захисниках Авдіївки.

"О 20:00, використовуючи дії диверсійно-розвідувальної групи, ворог завдав вогню по одній із позицій на околицях Верхньоторецького. Діями підрозділів прикриття, ДРГ противника було відкинуто, одного бойовика знищено. Під час бою один захисник Верхньоторецького отримав поранення", - додав представник прес-центру ООС.

Нагадаємо, українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську у середу, 13 червня заявила, що для розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської потрібне дотримання тиші з боку ОРЛО протягом семи днів.