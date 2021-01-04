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Боевики в Сирии обстреляли автобусы с гражданскими: девять погибших

Автор: Даша Харченко

В провинции Хама, Сирия, боевики обстреляли три рейсовых автобуса. В результате инцидента погибли девять человек, четверо были ранены.

Об этом сообщает Syria News.

Как заявил губернатор провинции Мохаммад Криштати, все погибшие были мирными жителями. Раненых отправили в госпиталь.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.

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Напомним, в сирийской провинции Идлиб под обстрел попал российский БТР-82А. В результате обстрела трое российских военнослужащих получили легкие ранения.

До этого стало известно, что Турция и Россия перебросили в Сирию дополнительные военные подразделения. Анкара договорилась с Москвой о создании совместных наблюдательных постов в Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция продолжит свои операции до тех пор, пока не будет обеспечена стабильность на ее южной границе. Турция уничтожит все зоны террора в Сирии, если другие стороны не сдержат своего обещания.

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