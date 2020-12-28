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Россия и Турция перебросили в Сирию военные подразделения

Сирия, Понедельник 28 декабря 2020 02:16
Россия и Турция перебросили в Сирию военные подразделения
Фото: Сирия (unsplash)
Автор: Артур Родивилов

Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вячеслав Сытник заявил, что в Сирию для стабилизации обстановки прибыли подразделения военной полиции России. В то же время Турция направила не менее 45 грузовиков, перевозивших военных и материально-технические средства.

Об этом сообщает "Газета.ru".

По словам Сытника, нестабильная обстановка отмечается в районе Айн-Исса, где ведутся обстрелы.

"Ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов", - сказал Сытник.

Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) указывает, что Турция продолжает направлять больше военных в северо-восточную Сирию.

Количество турецких военных, вошедших в зоны деэскалации с момента вступления в силу нового режима прекращения огня, выросло до 7745, кроме сотен новых военнослужащих.

Ранее сообщалось, что США усилили свое присутствие в Сирии после ряда стычек с российскими войсками, которые обострили напряженность в стране. Эти шаги должны стать сигналом для России.

Также США объявили о введении санкций против сирийского бизнесмена, а также девяти компаний, которые являются близкими бизнес-партнерами режима Башара Асада в Сирии. Санкции грозят и иностранцам, которые взаимодействуют с людьми из этого списка.

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