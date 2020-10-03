Эрдоган заявил о готовности Турции освободить Сирию от террористов

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (aa.com.tr)

Турция продолжит свои операции до тех пор, пока не будет обеспечена стабильность на ее южной границе. Турция уничтожит все зоны террора в Сирии, если другие стороны не сдержат своего обещания.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении, сообщает агентство Anadolu.

"Отражая попытки создать коридор террора вдоль наших границ, Турция также показала нашим сирийским братьям и сестрам, что они не одиноки", - сказал он.

Эрдоган подчеркнул также, что Анкара никогда не примет никаких действий, которые могут привести к еще одной человеческой трагедии в сирийском районе Идлиб.

С 2016 года Турция провела три операции за пределами своей границы на севере Сирии: "Щит Евфрата" (2016 год), "Оливковая ветвь" (2018 год) и "Весна мира" (2019 год).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, надеется на продолжение наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе. Он считает, что регион должен быть освобожден от армянской оккупации.

В августе Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает все необходимое для обеспечения своих прав в Черном, Эгейском и Средиземном морях. Он также сделал прямое предупреждение Греции, если та попытается помешать им в исследованиях.