ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Донбасс, Суббота 06 февраля 2021 07:42
Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

За прошедшие сутки, 5 февраля, на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также, вблизи этого населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями наших защитников миной ПОМ-2.

Неподалеку Светлодарска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а возле Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в зоне проведения ООС украинские военные применяют специальную систему для защиты от вражеских снайперов. По данным разведки, еще в прошлом месяце на Восток Украины вновь прибыли спецназовцы ВС РФ, чтобы убивать бойцов ВСУ.

Напомним, что стало известно имя погибшего на Донбассе военного, которого убил снайпер оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДонбассООС

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь