Бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Протягом минулої доби, 5 лютого, на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також, поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який здійснив дистанційне мінування перед позиціями наших захисників міною ПОМ-2.

Неподалік Світлодарська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Водяного, що на Приазов'ї - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 6 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі в зоні проведення ООС українські військові застосовують спеціальну систему для захисту від ворожих снайперів. За даними розвідки, ще в минулому місяці на Схід України знову прибули спецназівці ЗС РФ, щоб вбивати бійців ЗСУ.

Нагадаємо, що стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового, якого вбив снайпер окупантів.