Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Во вторник, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.

"На свои провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов. Имеющимися огневыми средствами наши защитники вовремя реагировали на каждый вражеский обстрел и дали оккупантам достойный отпор", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстреливал украинские позиции вблизи Павлополя, в окрестностях Богдановки.

Кроме того, обстрелы были зафиксированы близ Орехово и Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Кроме того, на окраинах Павлополя за несколько десятков метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8, которую запустили боевики.