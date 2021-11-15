Фото: Боевики шесть раз обстреляли позиции ООС на Донбассе (facebook.com/mod mil rus)

В понедельник, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов. В районе Светлодарска боевики открывали огонь из гранатометов различных систем. Возле Новозвановки пророссийские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Талаковки оккупационные войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, в направлении Попасной оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.