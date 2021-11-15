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Боевики шесть раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

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Донбасс, Понедельник 15 ноября 2021 17:42
Боевики шесть раз обстреляли позиции ООС на Донбассе Фото: Боевики шесть раз обстреляли позиции ООС на Донбассе (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска боевики открывали огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новозвановки пророссийские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Талаковки оккупационные войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении Попасной оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 14 ноября, боевики 19 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий пострадал водитель-санитар.

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