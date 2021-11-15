Бойовики шість разів обстріляли позиції ООС на Донбасі
У понеділок, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, недалеко від Золотого - 4 окупанти обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів.
У районі Світлодарська бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
Біля Новозванівки проросійські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Талаківки окупаційні війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Крім того, в напрямку Попасної окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 14 Листопада, бойовики 19 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих дій постраждав водій-санітар.