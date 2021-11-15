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Бойовики шість разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

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Донбас, Понеділок 15 листопада 2021 17:42
Бойовики шість разів обстріляли позиції ООС на Донбасі Фото: бойовики шість разів обстріляли позиції ООС на Донбасі (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, недалеко від Золотого - 4 окупанти обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів.

У районі Світлодарська бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Новозванівки проросійські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Талаківки окупаційні війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, в напрямку Попасної окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 Листопада, бойовики 19 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих дій постраждав водій-санітар.

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