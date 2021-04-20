Боевики шесть раз обстреливали позиции ООС на Донбассе: применяли минометы и ПТРК

Так, противник применил минометы 120-го калибра вблизи Авдеевки, а возле Южного - противотанковые ракетные комплексы, зенитные установки, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Майорского боевики совершили обстрел позиций ООС из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Песков противник применил крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.

Также враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 возле Зайцево.

"Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.

С начала суток боевики один раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Золотого-4 из гранатометов различных систем.

Потерь среди украинских военных нет.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.