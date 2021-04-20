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Боевики шесть раз обстреливали позиции ООС на Донбассе: применяли минометы и ПТРК

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 19 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, противник применил минометы 120-го калибра вблизи Авдеевки, а возле Южного - противотанковые ракетные комплексы, зенитные установки, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Майорского боевики совершили обстрел позиций ООС из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Песков противник применил крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.

Также враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 возле Зайцево.

"Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.

С начала суток боевики один раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Золотого-4 из гранатометов различных систем.

Потерь среди украинских военных нет.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.

Напомним, вчера состоялись переговоры советников глав "нормандской четверки". Все стороны нормандского процесса подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что сегодня подгруппа Трехсторонней контактной группы соберется на экстренное заседание.

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Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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