Боевики шесть раз обстреливали позиции ООС на Донбассе: применяли минометы и ПТРК

На Донбассе за прошедшие сутки, 19 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Так, противник применил минометы 120-го калибра вблизи Авдеевки, а возле Южного - противотанковые ракетные комплексы, зенитные установки, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Майорского боевики совершили обстрел позиций ООС из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Песков противник применил крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.
Также враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 возле Зайцево.
"Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.
С начала суток боевики один раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Золотого-4 из гранатометов различных систем.
Потерь среди украинских военных нет.
"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.
Напомним, вчера состоялись переговоры советников глав "нормандской четверки". Все стороны нормандского процесса подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.
Также РБК-Украина писало, что сегодня подгруппа Трехсторонней контактной группы соберется на экстренное заседание.