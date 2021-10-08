Боевики шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный

В направлении Пивденного противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

Возле Новозвановки враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов. В сторону населенного пункта Золотое-4 враждебные вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Майорска велись обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

С начала текущих суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Позиции украинских воинов возле Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Возле Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину была оказана неотложная медицинская помощь. Он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Украинские защитники открывали огонь в ответ.