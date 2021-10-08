Бойовики шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий

За добу, 7 жовтня, російські окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню. Військовий ЗСУ отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
У напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.
Біля Новозванівки ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів. У бік населеного пункту Золоте-4 ворожі збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Майорська велися обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.
Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, типу "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.
З початку поточної доби зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Біля Троїцького окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну була надана невідкладна медична допомога. Він евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, що окупанти стягують танки та іншу військову техніку на Донбасі, порушуючи домовленості про відведення озброєння. Військову техніку бойовиків у непідконтрольних районах Луганської та Донецької області помітили спостерігачі з місії ОБСЄ.