Боевики семь раз обстреляли украинских военных на Донбассе

С суток боевики семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что боевики стреляли по позициям подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе города Авдеевка, а также вблизи населенных пунктов Новоселовка вторая, Лебединское, Опытное, Невельське.

Потерь среди военнослужащих Об'объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ранее сообщалось, что "Пасхальное прекращения огня" на Донбассе войдет в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ.

Напомним, за прошедшие сутки, 14 апреля, в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские войска ликвидировали четырех боевиков.