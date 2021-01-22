Боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

В течение суток, 21 января, на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, недалеко от населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия.

Также, в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка украинские защитники обнаружили пролет вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения. Оба БпЛА были подавлены средствами РЭБ.

Вблизи Пищевика противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра. Рядом с населенным пунктом Широкино оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенного пункта Гнутове российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе было зафиксировано работу вражеского снайпера.

От начала текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в четверг, 21 января, на Донбассе погиб украинский военный. Позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из снайперского оружия.

За сутки 20 января боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.