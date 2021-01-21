Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, ранен военный

Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

В течение прошлых суток, 20 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону позиций ВСУ из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил.

Военного оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала снижение количества обстрелов на Донбассе.

Напомним, на Донбассе за сутки 19 января боевики два раза нарушили режим прекращения огня.