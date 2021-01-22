Бойовики сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Протягом доби, 21 січня, на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Усі порушення були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї.

Також, в районі населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка українські захисники виявили проліт ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування. Обидва БпЛА були подавлені засобами РЕБ.

Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та мінометів 82-го калібру. Поруч із населеним пунктом Широкине окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. У цьому ж районі було зафіксовано роботу ворожого снайпера.

Від початку поточної доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, на Донбасі загинув український військовий. Позиції Збройних сил України обстріляли зі снайперської зброї.

За добу 20 січня бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.