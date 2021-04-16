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Боевики семь раз нарушали "тишину" на Донбассе: применяли запрещенные минометы

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 15 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. Никто из украинских военных в результате вражеских обстрелов не пострадал.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В частности, возле Майорского оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новозвановки боевики вели обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем, а у Песков и Зайцево - из стрелкового оружия.

Также возле Майорского был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения, а возле Новгородского боевики совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.

С начала суток нарушений режима "тишины" на Донбассе зафиксировано не было.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики наращивают вооружение на Донбассе, но пытаются это скрыть.

Также сообщалось, что из-за обострения на Донбассе Украина инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ.

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Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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