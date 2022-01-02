UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики в Секторе Газа выпустили две ракеты в направлении Израиля

Автор: Анна Полисученко

Боевики в Секторе Газа выпустили две ракеты в направлении Средиземного моря. Они приземлились в море у берегов Тель-Авива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня утром из Сектора Газа в сторону Израиля было выпущено 2 ракеты. Согласно протоколу, сирены не звучали и не было перехвата, поскольку ракеты приземлились в море у побережья центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

Боевики Газа не сразу взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы.

В результате происшествия пострадавших нет.

Впоследствии израильские военные заявили, что нанесли удары по объектам "ХАМАС" в Газа, в частности ракетной площадке и военным постам, которые используются для террористической деятельности.

Радио "ХАМАС" сообщило, что некоторые из постов и тренировочный лагерь были атакованы израильскими самолетами и танками. Сразу сообщений о жертвах не поступало.

Иногда "ХАМАС" запускает пробные ракеты в сторону моря. Аффилированный с "ХАМАС" новостной сайт Paltimes, однако, сообщил, что запуск, вероятно, был вызван неисправностью.

Ранее мы писали, что армия Израиля перехватила ракету, выпущенную из Сектора Газа

Читайте РБК-Украина в Google News
Сектор Газа