Боевики в Секторе Газа выпустили две ракеты в направлении Израиля

"Сегодня утром из Сектора Газа в сторону Израиля было выпущено 2 ракеты. Согласно протоколу, сирены не звучали и не было перехвата, поскольку ракеты приземлились в море у побережья центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

Боевики Газа не сразу взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы.

В результате происшествия пострадавших нет.

Впоследствии израильские военные заявили, что нанесли удары по объектам "ХАМАС" в Газа, в частности ракетной площадке и военным постам, которые используются для террористической деятельности.

Радио "ХАМАС" сообщило, что некоторые из постов и тренировочный лагерь были атакованы израильскими самолетами и танками. Сразу сообщений о жертвах не поступало.

Иногда "ХАМАС" запускает пробные ракеты в сторону моря. Аффилированный с "ХАМАС" новостной сайт Paltimes, однако, сообщил, что запуск, вероятно, был вызван неисправностью.