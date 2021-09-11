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Армия Израиля перехватила ракету, выпущенную из Сектора Газа

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Израиль, Суббота 11 сентября 2021 00:32
Армия Израиля перехватила ракету, выпущенную из Сектора Газа Фото: более 600 ракет упали на территории Газы (twitter.com/TamerMisshal)
Автор: Артур Родивилов

Из Сектора Газа выпустили ракету в сторону Израиля. ЦАХАЛ успешно отбил атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Отмечается, что ракетную угрозу сработала система ПВО "Железный купол".

"Одна ракета была выпущена по израильской территории из сектора Газа. Ракета была перехвачен системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении военных.

Напомним, ранее Израиль атаковал объекты ХАМАС в Секторе Газа. Самолеты и беспилотники ВВС Израиля выпустили ракеты в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью.

Бомбардировкам подверглись несколько расположений сопротивления к западу и северу от города Хан-Юнис, в частности, площадка для производства ракет ХАМАС, а также бетонный завод

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Израиль Сектор Газа
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