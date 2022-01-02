Бойовики в Секторі Газа випустили дві ракети у напрямку Ізраїлю

Бойовики у Секторі Газа випустили дві ракети у напрямку Середземного моря. Вони приземлилися у морі біля берегів Тель-Авіва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Сьогодні вранці із Сектора Газа у бік Ізраїлю було випущено 2 ракети. Згідно з протоколом, сирени не звучали і не було перехоплення, оскільки ракети приземлилися в морі біля узбережжя центральної частини Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.
Бойовики Газа не одразу взяли на себе відповідальність за ракетні обстріли.
Внаслідок пригоди постраждалих немає.
Згодом ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по об'єктах "ХАМАС" у Газа, зокрема ракетному майданчику та військовим постам, які використовуються для терористичної діяльності.
Радіо "ХАМАС" повідомило, що деякі з постів та тренувальний табір були атаковані ізраїльськими літаками та танками. Відразу повідомлень про жертви не надходило.
Іноді "Хамас" запускає пробні ракети у бік моря. Афілійований з "ХАМАС" сайт новин Paltimes, однак, повідомив, що запуск, ймовірно, був викликаний несправністю.
Раніше ми писали, що армія Ізраїлю перехопила ракету, випущену із Сектору Газа.