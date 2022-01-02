Бойовики в Секторі Газа випустили дві ракети у напрямку Ізраїлю

"Сьогодні вранці із Сектора Газа у бік Ізраїлю було випущено 2 ракети. Згідно з протоколом, сирени не звучали і не було перехоплення, оскільки ракети приземлилися в морі біля узбережжя центральної частини Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

Бойовики Газа не одразу взяли на себе відповідальність за ракетні обстріли.

Внаслідок пригоди постраждалих немає.

Згодом ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по об'єктах "ХАМАС" у Газа, зокрема ракетному майданчику та військовим постам, які використовуються для терористичної діяльності.

Радіо "ХАМАС" повідомило, що деякі з постів та тренувальний табір були атаковані ізраїльськими літаками та танками. Відразу повідомлень про жертви не надходило.

Іноді "Хамас" запускає пробні ракети у бік моря. Афілійований з "ХАМАС" сайт новин Paltimes, однак, повідомив, що запуск, ймовірно, був викликаний несправністю.