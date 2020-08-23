Боевики сегодня осуществили провокацию вблизи Авдеевки

Украинские военные не пострадали
С начала воскресенья, 23 августа, российско-оккупационные силы осуществили одну провокацию в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Оккупанты нарушили тишину вблизи Авдеевки.
Об этом сообщает командование Объединенных сил на странице в Facebook.
По данным штаба, пророссийские боевики применили стрелковое оружие и подствольные гранатометы.
"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали", - объяснили в командовании.
В результате вражеской провокации украинские военные не пострадали.
Напомним, вчера боевики на Донбассе нарушали режим прекращения огня вблизи Марьинки; наемники осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета.
Как заявляли в Генштабе, подобные единичные нарушения режима прекращения огня на Донбассе можно даже не считать.