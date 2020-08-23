ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боевики сегодня осуществили провокацию вблизи Авдеевки

Авдеевка, Воскресенье 23 августа 2020 18:05
Боевики сегодня осуществили провокацию вблизи Авдеевки
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные не пострадали

С начала воскресенья, 23 августа, российско-оккупационные силы осуществили одну провокацию в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Оккупанты нарушили тишину вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает командование Объединенных сил на странице в Facebook.

По данным штаба, пророссийские боевики применили стрелковое оружие и подствольные гранатометы.

"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали", - объяснили в командовании.

В результате вражеской провокации украинские военные не пострадали.

Напомним, вчера боевики на Донбассе нарушали режим прекращения огня вблизи Марьинки; наемники осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Как заявляли в Генштабе, подобные единичные нарушения режима прекращения огня на Донбассе можно даже не считать.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины АвдеевкаДонбасссводкаООС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь