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Бойовики сьогодні здійснили провокацію поблизу Авдіївки

Авдіївка, Неділя 23 серпня 2020 18:05
Бойовики сьогодні здійснили провокацію поблизу Авдіївки
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові не постраждали

З початку неділі, 23 серпня, російсько-окупаційні сили здійснили одну провокацію в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Окупанти порушили тишу поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє командування Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

За даними штабу, проросійські бойовики застосували стрілецьку зброю та підствольні гранатомети.

"Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали", - пояснили в командуванні.

В результаті ворожої провокації українські військові не постраждали.

Нагадаємо, вчора бойовики на Донбасі порушували режим припинення вогню біля Мар'їнки; найманці здійснили постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Як заявляли у Генштабі, подібні поодинокі порушення режиму припинення вогню на Донбасі можна навіть не рахувати.

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