Боевики сегодня один раз нарушили режим тишины на Донбассе

Обстрел зафиксирован вблизи поселка Новомихайловка
С начала суток пророссийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.
Как отмечается, опорные пункты украинских военных были обстреляны из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении.
Сообщается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Напомним, на Донбассе начиная с полуночи 29 декабря 2018 года, начал действовать режим тишины в связи с грядущими зимними праздниками
Ранее в Министерстве обороны Украины заявляли, что пророссийские боевики на оккупированном Донбассе уменьшили огневую активность к минимуму.
По данным Минобороны, вчера, 8 января, боевики один раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, запрещенное Минском вооружение не применялось.
Ранее сообщалось, что обнаружены очередные доказательства финансирование Россией террористов на Донбассе.