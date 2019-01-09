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Боевики сегодня один раз нарушили режим тишины на Донбассе

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 18:27
Боевики сегодня один раз нарушили режим тишины на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Обстрел зафиксирован вблизи поселка Новомихайловка

С начала суток пророссийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, опорные пункты украинских военных были обстреляны из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении.

Сообщается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, на Донбассе начиная с полуночи 29 декабря 2018 года, начал действовать режим тишины в связи с грядущими зимними праздниками

Ранее в Министерстве обороны Украины заявляли, что пророссийские боевики на оккупированном Донбассе уменьшили огневую активность к минимуму.

По данным Минобороны, вчера, 8 января, боевики один раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, запрещенное Минском вооружение не применялось.

Ранее сообщалось, что обнаружены очередные доказательства финансирование Россией террористов на Донбассе.

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