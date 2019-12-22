Боевики из РПГ обстреляли жилые районы в Луганской области

Иллюстративное фото (facebook.com/UA.National.Police/)

В результате обстрела Хутора Вольного был поврежден жилой дом местной жительницы

Боевики вблизи населенного пункта Хутор Вольный Луганской области из вооружения калибра 82 мм обстреляли жилые районы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что в результате обстрела был поврежден жилой дом местной жительницы.

"Примерно в пять утра я услышала взрыв, практически сразу что-то попало в крышу. Обломки боеприпасов постоянно попадают мне во двор, но на этот раз все было серьезно. Украинские военные помогают убирать мне это все", - рассказала пострадавшая.

Как отмечают военные, противник обстреливал местных жителей из РПГ-7, но вместо боевой части использовал мину 82 калибра.

Під прицілом збройних формувань РФ цивільне населення Під прицілом збройних формувань РФ цивільне населення #ООС #Операція_ОС Останнім часом з боку окупаційних збройних формувань почастішали випадки обстрілу місцевого населення. Так, поблизу населеного пункту Хутір Вільний, що на Луганщині ворог застосував озброєння калібру 82 мм. У результаті обстрілу був пошкоджений житловий будинок місцевої мешканки. Постраждала жінка мріяла зустріти свій день народження вдома з родиною, але не судилося, тепер вже немає святкового настрою. Ворог «привітав» її своєю звичною підлою манерою, зруйнувавши оселю. - Приблизно о п’ятій ранку я почула вибух, практично одразу щось влучило в дах. Уламки боєприпасів постійно потрапляють мені на подвір’я, але цього разу все було серйозно. Українські військові допомагають прибрати мені це все, підладнали дах, маю бажання зустріти день народження у більш-менш відбудованій хаті, – розповіла постраждала. Як зазначають військові, противник обстрілював місцевих мешканців з РПГ-7, але замість бойової частини використав міну 82 калібру. Такі вибухи не поодинокі тут, ворог у такий спосіб намагається спровокувати українських захисників на застосування зброї у відповідь, тим самим вчергове порушуючи Мінські домовленості. Населений пункт постійно обстрілюють з РПГ, АГС та іншого озброєння. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 22 грудня 2019 р.

Напомним, боевики на Донбассе 21 декабря обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4. В результате обстрела боевиков повреждено жилые дома. В частности, сегодня утром со стороны города Золотое-5 (территория временно подконтрольная Луганской народной республике) боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли Золотое-4 Попаснянского района.

Добавим, с начала текущих суток, 22 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военный.