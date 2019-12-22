Бойовики з РПГ обстріляли житлові райони Луганської області

Ілюстративне фото (facebook.com/UA.National.Police/)

В результаті обстрілу Хутора Вільного був пошкоджений житловий будинок місцевої жительки

Бойовики поблизу населеного пункту Хутір Вільний Луганській області з озброєння калібру 82 мм обстріляли житлові райони. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що в результаті обстрілу було пошкоджено житловий будинок місцевої жительки.

"Приблизно о п'ятій ранку я почула вибух, практично відразу щось потрапило на дах. Уламки боєприпасів постійно потрапляють мені у двір, але на цей раз все було серйозно. Українські військові допомагають прибирати мені це все", - розповіла постраждала.

Як зазначають військові, противник обстрілював місцевих жителів з РПГ-7, але замість бойової частини використовував міну калібру 82.

Під прицілом збройних формувань РФ цивільне населення Під прицілом збройних формувань РФ цивільне населення #ООС #Операція_ОС Останнім часом з боку окупаційних збройних формувань почастішали випадки обстрілу місцевого населення. Так, поблизу населеного пункту Хутір Вільний, що на Луганщині ворог застосував озброєння калібру 82 мм. У результаті обстрілу був пошкоджений житловий будинок місцевої мешканки. Постраждала жінка мріяла зустріти свій день народження вдома з родиною, але не судилося, тепер вже немає святкового настрою. Ворог «привітав» її своєю звичною підлою манерою, зруйнувавши оселю. - Приблизно про п'є ятій ранку я почула вибух, практично одразу щось влучило в дах. Уламки боєприпасів постійно потрапляють мені на подвір'я, але цього разу все було серйозно. Українські військові допомагають прибрати мені це все, підладнали дах, маю бажання зустріти день народження у більш-менш відбудованій хаті, – розповіла постраждала. Як зазначають військові, противник обстрілював місцевих мешканців з РПГ-7, але замість бойової частини використав міну калібру 82. Такі вибухи не поодинокі тут, ворог у такий спосіб намагається спровокувати українських захисників на застосування зброї у відповідь, тім самим вчергове порушуючи Мінські домовленості. Населений пункт постійно обстрілюють з РПГ, АГС та іншого озброєння. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 22 грудня 2019 р.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі 21 грудня обстріляли житлові будинки населеного пункту Золоте-4. В результаті обстрілу бойовиків пошкоджено житлові будинки. Зокрема, сьогодні вранці з боку міста Золоте-5 (територія тимчасово підконтрольна Луганської народній республіці) бойовики з мінометів калібром 82 мм обстріляли Золоте-4 Попаснянського району.

Додамо, з початку поточної доби, 22 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі був поранений один український військовий.