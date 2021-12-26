Боевики в Рождество обстреляли село в Донецкой области: огонь вели из ПТРК

За прошедшие сутки, 25 декабря, боевики 1 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрела наши бойцы не пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Отмечается, что 25 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В направлении Травневого в Донецкой области враг вел огонь из протитанкового ракетного комплекса.
По состоянию на сегодняшнее утро, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские воины не пострадали в результате обстрела.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", - отмечают в ООС.
Также отмечается, ч то наши бойцы контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, что 24 декабря боевики 5 раз открыли огонь на Донбассе. Они вели огонь из гранатометов и минометов и запускали беспилотники с минами.