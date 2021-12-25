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Пять нарушений на Донбассе: ранен украинский военный

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Донбасс, Суббота 25 декабря 2021 07:50
Пять нарушений на Донбассе: ранен украинский военный Фото: боевики на Донбассе 5 раз открывали огонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В пятницу, 24 декабря, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 2 из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ранение получил украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности в направлении Новозвановки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Марьинки - из минометов калибра 120 мм, в сторону Катериновки - из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

С начала суток, 25 декабря, обстрелов не зафыиксировано.

Напомним, 23 декабря оккупанты трижды обстреливали украинские позиции на Донбассе.

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