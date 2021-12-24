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Боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе. Военные отвечали на обстрелы

Новина українською →
Донбасс, Пятница 24 декабря 2021 17:15
Боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе. Военные отвечали на обстрелы Фото: боевики на Донбассе в очередной раз обстреляли украинские позиции (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 24 декабря, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Один из вражеских обстрелов был произведен в направлении Новозвановки. Боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки оккупационные войска совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в сторону Катериновки российские наемники открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 23 декабря, оккупанты трижды обстреливали украинские позиции на Донбассе.

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Донбасс ООС
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