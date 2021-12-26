Бойовики в Різдво обстріляли село в Донецькій області: вогонь вели з ПТРК
За минулу добу, 25 грудня, бойовики 1 раз обстріляли позиції українських військових на Донбас. В результаті обстрілу наші бійці не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
Зазначається, що 25 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
У напрямку Травневого в Донецькій області ворог вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
Станом на сьогоднішній ранок, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські воїни не постраждали в результаті обстрілу.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - зазначають в ООС.
Також зазначається, що наші бійці контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що 24 грудня бойовики 5 разів відкрили вогонь на Донбасі. Вони вели вогонь з гранатометів і мінометів і запускали безпілотники з мінами.