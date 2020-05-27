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Бойовики розмістили 10 танків поблизу лінії розведення на Донбасі, - ОБСЄ

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 11:22
Бойовики розмістили 10 танків поблизу лінії розведення на Донбасі, - ОБСЄ
Фото: СММ ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

Танки розміщувалися з порушенням домовленостей про відвід важкого озброєння

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення 10 танків з боку бойовиків в Донецькій області з порушенням Мінських домовленостей. Танки були виявлені поблизу населеного пункту Софіївка.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 26 травня.

Повідомляється, що патруль СММ ОБСЄ зафіксував танки невизначеного типу на полігоні 25 травня.

"Місія зафіксувала 10 танків, розміщених з порушенням ліній відведення в непідконтрольною уряду районі Донецької області - на полігоні поблизу н. п. Софіївка (40 км на північний схід від Донецька)", - йдеться в звіті.

Також спостерігачі ОБСЄ виявили розміщення реактивної системи залпового вогню "Град", три самохідні гаубиці "Гвоздика" і сім гаубиць невстановленого типу за межами місць зберігання озброєння з боку бойовиків.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню, загинув один український військовий.

Крім цього РБК-Україна писало, що Україна в ООН закликала Росію припинити насильство на окупованому Донбасі у відповідь на загибель українського військового 26 травня.

Також повідомлялося, що бойовики на Донбасі загострюють ситуацію в напрямку гуманітарних коридорів, обстрілюючи контрольно-пропускні пункти.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ОБСЄтанкибойовики
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