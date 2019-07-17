ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики из артиллерии обстреляли село на Донбассе

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 11:23
Боевики из артиллерии обстреляли село на Донбассе
Фото: боевики на Донбассе (из открытых источников)

Наемники стреляли из артиллерийских систем 122-го калибра

В четверг, 11 июля, российско-оккупационные войска из артиллерийских систем обстреляли населенный пункт Луково в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обстрел велся из артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела были повреждены гражданские объекты, в частности - здания школы и фабрики, жилые дома, линии электропередач, автомобили.

Боевики из артиллерии обстреляли село на Донбассе

Как отметили в украинской стороне Совместного центра по контролю и координации, обстрел Луково произошел примерно в 4 часа утра. Боевики вели огонь из района оккупированного населенного пункта Григорьевка.

Кроме того, после обстрела населенного пункта, боевики открыли огонь по позициям подразделений Объединенных сил. Всего в сторону украинский военных были выпущены 8 снарядов.

Напомним, в течение прошлых суток, 16 июля, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом в трех случаях применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение. Вчера потери в рядах украинских военных не были зафиксированы.

РБК-Украина писало, что украинские военные зафиксировали и уничтожили новейший российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" на Донбассе.

На Донбассе боевики вновь применили минометы Российские паспорта в ОРДЛО выдают без указания места проживания
Новости Украины ДонбассобстрелДонецкая областьбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь