Бойовики розміщують озброєння в цивільних об'єктах, - розвідка

Фото: бойовики на Донбасі (twitter.com/dubovoyslavyans)

Бойовики обладнують вогневі позиції в цивільних об'єктах

Російсько-окупаційні війська використовують цивільні об'єкти на Донбасі для приховування забороненого мінськими угодами озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними Головного управління розвідки, бойовики в цивільних складських приміщеннях та сховищах розміщують самохідні артилерійські установки, склади артилерійських боєприпасів, в тому числі до реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Крім того, розвідка виявила, що російські найманці організовують вогневі позиції та розміщують особовий склад в адміністративних будівлях, не функціонуючих школах, дитячих садочках та будинках місцевих мешканців.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що Російська Федерація перекидає на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей додаткові снайперські підрозділи. Зазначалося, що російські снайпери озброєні гвинтівками іноземного виробництва.

Також РБК-Україна писало, що у четвер, 11 липня, проросійські бойовики з артилерійських систем 122-го калібру обстріляли населений пункт Лукове у Донецькій області. Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, в тому числі житлові будинки.