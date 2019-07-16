РФ перебрасывает на Донбасс дополнительные снайперские подразделения, - разведка

Военных РФ на Донбассе охраняют подразделения специального назначения
Россия перебрасывает на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительные снайперские подразделения, вооруженные в том числе снайперскими винтовками иностранного производства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оккупационных войск предпринимает ряд мер для усиления психологического воздействия на военнослужащих украинских силовых структур.
"Наблюдается увеличение потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительных снайперских подразделений", - говорится в сообщении.
Кроме того, РФ предпринимает меры по недопущению разоблачения высшего офицерского состава ВС РФ, проходящего службу в органах военного управления 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет усиления их охраны подразделениями специального назначения.
Напомним, за день 15 июля боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз - с применением запрещенной Минскими соглашениями оружия. В результате обстрелов погиб военный и трое получили ранения.