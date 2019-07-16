РФ перебрасывает на Донбасс дополнительные снайперские подразделения, - разведка

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Военных РФ на Донбассе охраняют подразделения специального назначения

Россия перебрасывает на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительные снайперские подразделения, вооруженные в том числе снайперскими винтовками иностранного производства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оккупационных войск предпринимает ряд мер для усиления психологического воздействия на военнослужащих украинских силовых структур.

"Наблюдается у величение потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительных снайперских подразделений", - говорится в сообщении.

Кроме того, РФ предпринимает меры по недопущению разоблачения высшего офицерского состава ВС РФ, проходящего службу в органах военного управления 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет усиления их охраны подразделениями специального назначения.

Напомним, за день 15 июля боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз - с применением запрещенной Минскими соглашениями оружия. В результате обстрелов погиб военный и трое получили ранения.