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Боевики размещают военную технику в жилых районах, - ОБСЕ

Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать нарушения со стороны боевиков, включая размещение военной техники на Донбассе. На этот раз наблюдатели заметили ее в жилых районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 10 ноября.

Патруль ОБСЕ заметил, что боевики разместили гаубицу в жилом районе Луганска. Это буксируемая гаубица "Лягушка" 122-го калибра.

"Миссия зафиксировала 1 гаубицу, размещенную в нарушение линий отвода в жилом квартале в неподконтрольном правительству районе Луганской области", - говорится в сообщении.

Также ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. Боевики разместили 1 бронетранспортер в неподконтрольном правительству районе.

Речь идет о городе Брянка в Луганской области. Там патруль ОБСЕ заметил БТР-80 боевиков, который оккупанты разместили также в жилом районе.

Напомним, что в ОБСЕ обеспокоены ситуацией на Донбассе. Там отмечают, что обстрелов стало больше и стали чаще использовать вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ заметила танки и гаубицы боевиков на Донбассе.

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ОБСЕ