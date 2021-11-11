Бойовики розміщують військову техніку в житлових районах, - ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати порушення з боку бойовиків, включаючи розміщення військової техніки на Донбасі . Цього разу спостерігачі помітили її в житлових районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 10 листопада.

Йдеться про місто Брянка в Луганській області. Там патруль ОБСЄ помітив БТР-80 бойовиків, який окупанти розмістили також у житловому районі.

Також ОБСЄ відзначає ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. Бойовики розмістили 1 бронетранспортер в непідконтрольному уряду районі.

"Місія зафіксувала 1 гаубицю, розміщену в порушення ліній відведення в житловому кварталі в непідконтрольному уряду районі Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Патруль ОБСЄ зауважив, що бойовики розмістили гаубицю в житловому районі Луганська. Це буксирувана гаубиця "Жаба" 122-го калібру.

Нагадаємо, що в ОБСЄ стурбовані ситуацією на Донбасі. Там зазначають, що обстрілів стало більше і стали частіше використовувати озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ помітила танки та гаубиці бойовиків на Донбасі.