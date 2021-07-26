Боевики размещают тяжелую технику в жилых районах на Донбассе, - отчет ОБСЕ

Боевики размещают тяжелую военную технику в жилых районах оккупированного Донбасса. Наблюдатели из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнаружили зенитные установки и другое запретное оружие на этой территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ОБСЕ.
На территории объектов около жилых кварталов на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей наблюдатели обнаружили 8 ББМ и 2 зенитные установки.
В частности известно, что зенитная установка типа ЗУ-23 была обнаружена вблизи жилого района Донецка. Его засек беспилотник миссии.
Кроме того, беспилотник ОБСЕ обнаружил 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (типа БРЭМ - 2 единицы и БТС-4А - 3 единицы), а также 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ) вблизи жилого района Донецка.
В Луганской области вблизи Пахалевки боевики разместили бронетранспортер (МТ-ЛБ) с зенитной установкой (ЗУ-23).
Также ОБСЕ сообщает о вооружении, размещенном в нарушение линий отвода.
В Луганской области возле поселка Сентяновка боевики разместили два миномета "Сани" 120 калибра.
Вблизи жилЫх районов Донецка беспилотник ОБСЕ заметил самоходную гаубицу (2С3 "Акация", 152 мм).
Напомним, боевики вывели сотни единиц танков и артиллерии на полигоны в Луганской области. Их заметил беспилотник ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли Опытное. В результате пострадали дома мирных жителей.