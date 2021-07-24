Боевики вывели танки и артиллерию на полигоны, - отчет ОБСЕ

Пророссийские боевики на Донбассе вывели сотни единиц танков и артиллерии на военные полигоны. Это свидетельствует о нарушении соглашений об отводе и хранении вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что согласно отчету миссии ОБСЕ от 23 июля, беспилотник малого радиуса зафиксировал на оккупированной части Луганской области десятки гаубиц на полигоне недалеко от населенного пункта Бугаевка. Также вне мест хранения выявлено 24 танка, буксируемые минометы, БТР и зенитно-ракетные комплексы.

На полигоне в районе оккупированного Миусинска зафиксированы 46 танков, 13 буксируемых гаубиц, две реактивные системы залпового огня и 47 боевых бронированных машин, расположенных за пределами выделенных мест хранения.

Кроме того, боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей, не пропуская их через блокпосты в Новоазовске, Александровском и Заиченко якобы из-за разминирования.

"Стоит отметить, что на всех без исключения блокпостах наблюдатели фиксировали факт проезда гражданских автомобилей в обоих направлениях", - говорится в сообщении.