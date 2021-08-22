ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики розміщують на Донбасі танки й міномети, - ОБСЄ

Новость на русском →
Україна, Неділя 22 серпня 2021 04:06
Бойовики розміщують на Донбасі танки й міномети, - ОБСЄ Фото: ОБСЄ засікли танки і міномети на окупованій території (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі розміщують військову техніку на окупованій території, порушивши домовленості про відведення озброєння. Організація з безпеки і співробітництва в Європі засікла танки й міномети в Донецькій та Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 21 серпня.

Спостерігачі ОБСЄ бачили 7 танків і 3 міномети, які були розміщені в порушення ліній відведення на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області.

"У зоні, де згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено", - уточнили в ОБСЄ.

Йдеться про танки Т-72 і міномети "Сани" 120-го калібру. Їх розмістили окупанти на полігоні поблизу н. п. Бойківське (колишнє Тельманове)

Також безпілотники ОБСЄ засікли озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння.

На полігоні бойовиків у Бойківському спостерігачі помітили 5 мінометів "Сани".

Ще один танк Т-72 бойовики розмістили в Юр'ївці в Луганській області.

Нагадаємо, що бойовики розміщують танки, "Гради", ЗРК і гаубиць на Донбасі. Їх нещодавно помітили спостерігачі ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики оголосили збори перед Днем Незалежності України. У розвідці пояснили навіщо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Маас не приїде на Кримську платформу. Німеччина замінить свого представника 
Маас не приїде на Кримську платформу. Німеччина замінить свого представника 
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського