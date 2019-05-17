ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики обстреляли жилые районы Золотого

Новости » Происшествия    17.05.2019 - 11:44
Боевики обстреляли жилые районы Золотого
Фото (mvs.gov.ua)

Снаряд попал в жилой дом

Боевики так называемой "Луганской народной республики" сегодня утром , 17 мая, обстреляли населенный пункт Золотое Попаснянского района, снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По словам председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, этот обстрел стал еще одним "напоминанием для тех, кто думает, что война закончилась и террористы не стреляют по домам наших людей".

"В 07:30 прилет реактивного снаряда в жилой дом в городе Золотое Попаснянского района Луганской области. Семье, которая живет в этом доме, чудом повезло: в момент обстрела супруги были во дворе. В этом городе сейчас проживает около 10 тысяч человек, у которых так начинается утро. Полицейские на месте", - сообщил Князев.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Главного управления и Попаснянского отдела полиции вместе с взрывотехниками. Правоохранители документируют факт обстрела и устанавливают, из какого вида вооружения был осуществлен обстрел.

Напомним, за прошедшие сутки 16 мая пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов погиб украинский военный и еще один получил ранения. 

Жителям ОРДЛО с российскими паспортами могут запретить въезд в ЕС На Донбассе погиб украинский военный
Новости Украины ДонбассЛНР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь