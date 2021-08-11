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Боевики распространяют фейки об обстрелах со стороны ВСУ, чтобы блокировать работу КПВВ

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Донбасс, Среда 11 августа 2021 18:43
Боевики распространяют фейки об обстрелах со стороны ВСУ, чтобы блокировать работу КПВВ Фото: боевики обвиняют ВСУ в обстрелах на Донбассе, чтобы блокировать КПВВ (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики ведут дезинформационную кампанию среди жителей временно оккупированных территорий на Донбассе. В частности, они распространяют откровенную ложь об обстрелах со стороны ВСУ, чтобы блокировать работу КПВВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что пророссийские боевики ведут обстрелы населенных пунктов в зоне ООС, обвиняя в них Вооруженные силы Украины (ВСУ).

"Именно во время распространения откровенной лжи об обстрелах они заявляют, что блокируют работу КПВВ "из соображений безопасности", - уточнили в ООС.

Кроме того, распространением фейковых обвинений ВСУ в обстрелах российско-оккупационные войска пытаются создать выгодный для себя информационный шум накануне запланированного на 26 августа заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Напомним, оккупанты продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе. Из семи открытых пунктов полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской.

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Донбасс Станица Луганская КПВВ
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