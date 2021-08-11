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Бойовики поширюють фейки про обстріли з боку ЗСУ, щоб блокувати роботу КПВВ

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Донбас, Середа 11 серпня 2021 18:43
Бойовики поширюють фейки про обстріли з боку ЗСУ, щоб блокувати роботу КПВВ Фото: бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі на Донбасі, щоб блокувати КПВВ (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики ведуть дезінформаційну кампанію серед жителів тимчасово окупованих територій на Донбасі. Зокрема, вони поширюють відверту брехню про обстріли з боку ЗСУ, щоб блокувати роботу КПВВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що проросійські бойовики ведуть обстріли населених пунктів у зоні ООС, звинувачуючи в них Збройні Сили України (ЗСУ).

"Саме під час поширення відвертої брехні про обстріли вони заявляють, що блокують роботу КПВВ "з міркувань безпеки", - уточнили в ООС.

Крім того, поширенням фейкових звинувачень ЗСУ в обстрілі російсько-окупаційні війська намагаються створити вигідний для себе інформаційний шум напередодні запланованого на 26 серпня засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Нагадавши, окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ на Донбасі. З семи відкритих пунктів повноцінний пропуск здійснюється тільки в Станиці Луганській.

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