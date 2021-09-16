Боевики ранили мирного жителя Счастья. Им оказался глава местной ВГА

Сегодня, 16 сентября боевики совершили обстрел населенного пункта Счастье в Луганской области. В результате чего ранение получил глава военно-гражданской администрации (ВГА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Щастинскую городскую территориальную общину.
"В результате обстрела ранен руководитель Щастинской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец, сейчас его состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Как добавляют в пресс-центре, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.
Напомним, сегодня 6: 40 и в 7: 30 боевики дважды обстреляли населенный пункт Счастье с применением миномета калибра 82 мм.
В результате чего поранено мирного жителя, повреждено административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт.