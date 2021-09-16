Бойовики поранили мирного жителя Щастя. Ним виявився голова місцевої ВЦА

Сьогодні, 16 вересня бойовики здійснили обстріл населеного пункту Щастя у Луганській області. Внаслідок чого поранення отримав голова військово-цивільної адміністрації (ВЦА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Щастинську міську територіальну громаду.
"Внаслідок обстрілу поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунеця, наразі його стан здоров’я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Як додають у прес-центрі, на даний час на місці події працюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, сьогодні 6:40 та о 7:30 бойовики двічі обстріляли населений пункт Щастя із застосуванням міномету калібру 82 мм.
Внаслідок чого було поранено мирного жителя, пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт.