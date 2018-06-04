Боевики пытались вести снайперский огонь в районе Красногоровки, - ООС

На Донбассе за день потерь среди украинских военных нет

Боевики сегодня, 4 июня 2018 года, пытались вести снайперский огонь в районе Красногоровки (Донецкая область). Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, в течение дня, 4 июня, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

"Оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперськими мерами наши воины быстро заставили противника прекратить огонь. За текущие сутки потерь наших войск нет. Потери российско-оккупационных войск уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в течение дня боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе и из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Сводка по состоянию на 18:00 4 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, 4 июня,... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 4 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 3 июня 2018 года, на Донбассе получил ранения один украинский военный.