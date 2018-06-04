На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Состояние раненого военного врачи оценивают как удовлетворительное

На Донбассе за минувшие сутки, 3 июня 2018 года, ранен один украинский военнослужащий. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Как сообщил спикер Минобороны, за сутки боевики осуществили 27 прицельных обстрелов по украинским позициям, подразделения Объединенных сил 13 раз открывали огонь в ответ.

"В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения вследствие вражеского обстрела позиций украинских защитников вблизи Крымского...Во время боевых действий за минувшие сутки в составе Объединенных сил потерь нет", - сообщил он.

В настоящее время состояние раненого военного врачи оценивают как удовлетворительное, он доставлен в военный мобильный госпиталь в Северодонецк.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики вчера вечером, 3 июня 2018 года, из артиллерии обстреляли Талаковку под Мариуполем.