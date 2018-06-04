Бойовики намагалися вести снайперський вогонь в районі Красногорівки, - ООС

На Донбасі за день втрат серед українських військових немає

Бойовики сьогодні, 4 червня 2018 року, намагалися вести снайперський вогонь в районі Красногорівки (Донецька область). Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, протягом дня, 4 червня, ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

"Окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка. Контрснайперськими заходами наші воїни швидко змусили противника припинити вогонь. Поточної доби втрат наших військ немає. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, протягом дня бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі і з забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 3 червня 2018 року, на Донбасі отримав поранення один український військовий.