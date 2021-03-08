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Боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Понедельник 08 марта 2021 07:38
Боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
Автор: Даша Харченко

За прошедшие сутки, 7 марта, на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных не было.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета.

У населенного пункта Опытное оккупанты вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Южное, захватчики совершили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра, 8 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Напомним, 6 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских воинов не было.

В то же время Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за сутки 105 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство - в Донецкой области.

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