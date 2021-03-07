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ОБСЕ зафиксировала более 100 нарушений на Донбассе за сутки

Новина українською → Воскресенье 07 марта 2021 00:41
ОБСЕ зафиксировала более 100 нарушений на Донбассе за сутки Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за сутки 105 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 59 нарушений режима прекращения огня, в том числе 29 взрывов (27 взрывов неопределенного происхождения и 2 разрыва боеприпасов из вооружения неустановленного типа), большинство которых произошли в районах к северу от Широкино. За предыдущий отчетный период зафиксировано 11 таких нарушений.

В Луганской области Миссия зафиксировала 46 нарушений режима прекращения огня (в том числе 26 взрывов неопределенного происхождения), большинство которых произошли в районах к северо-западу от Кадиевки (бывший Стаханов) и востоку от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период зафиксировано 36 нарушений.

Напомним, в субботу, 5 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен.

Напомним, 4 марта боевики девять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

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