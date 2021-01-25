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Бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Донбас, Понеділок 25 січня 2021 07:46
Бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі
Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 24 січня, на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Південне збройні формування РФ відкривали вогонь в з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 25 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими військовими.

Протягом доби 23 січня у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Також, в Донецькій області Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 45 порушень режиму припинення вогню за добу.

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